Das dürfte für einige traurige Gesichter im Hause Kardashian-Jenner gesorgt haben! In den vergangenen Jahren tauchten vor allem Kim Kardashian (40) und ihre jüngere Halbschwester Kylie Jenner (23) immer mal wieder in den berühmt berüchtigten Listen des Wirtschaftsmagazins Forbes auf. 2019 wurde die 23-Jährige sogar zur jüngsten Selfmade-Milliardärin gekrönt. Und auch die Frau von Kanye West (43) war auf der Forbes-Liste "Amerikas reichste Selfmade-Frauen 2019" zu finden. Das neuste Ranking des US-Magazins dürfte daher für einiges an Aufregung bei der millionenschweren Familie gesorgt haben!

Wie in jedem Jahr bestimmte Forbes auch 2020 wieder die "100 mächtigsten Frauen der Welt". Neben der US-amerikanischen Fernsehgröße Oprah Winfrey (Platz 20) haben es unter anderem auch "Umbrella"-Interpretin Rihanna (Platz 69), Sängerin Beyoncé Knowles (Platz 72) und Schauspielerin Reese Witherspoon (Platz 92) als Vertreterinnen aus der Unterhaltungsbranche auf die Liste geschafft. Obwohl die beiden Reality-TV-Stars Kim und Kylie in den vergangenen Jahren immer mal wieder in dem Ranking auftauchten, sucht man in diesem Jahr vergeblich nach den zwei Unternehmerinnen.

Aus deutscher Sicht besteht diesbezüglich auch im aktuellen Kalenderjahr wieder Grund zur Freude. Seit 2011 führt Bundeskanzlerin Angela Merkel (66) das Forbes-Ranking der einflussreichsten Frauen bereits an. Und auch in diesem Jahr scheint keine Frau mächtiger als sie zu sein.

Anzeige

Collage: Getty Images, MEGA, Getty Images, Getty Images Collage: Oprah Winfrey, Rihanna, Beyoncé und Reese Witherspoon

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kylie Jenner und Kim Kardashian

Anzeige

Getty Images Angela Merkel im Januar 2018

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Kim und Kylie nicht in der Forbes-Liste auftauchen? Ja, irgendwie schon! Nein, ich bin total baff! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de