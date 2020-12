Das Trennungs-Drama von Georgina Fleur (30) und Kubilay Özdemir ist wirklich nichts für schwache Nerven. Erst am Montag zogen die zwei Dauer-Streithähne erneut einen Schlussstrich unter ihre Beziehung. Und wer die ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten kennt, weiß: Ihren Rosenkrieg tragen sie am liebsten öffentlich aus. Nun holte die Rothaarige erneut zu einem Seitenhieb aus: Sie legte ihrem Ex ans Herz, sich professionelle Hilfe zu suchen.

In ihrer Instagram-Story teilte sie einen Screenshot mit der Adresse einer psychiatrischen Klinik in Heidelberg und verlinkte den Unternehmer darauf. Und da sich der Geschäftsmann gerade erst in einem Hotel in dieser Stadt eingecheckt hat, ist das wohl Georginas subtile Art, ihm zu einer Einweisung zu raten. Zuletzt hatte sie sich immer wieder über seine Alkoholsucht und seine cholerischen Ausraster beklagt.

Kubi scheint über diesen Vorschlag nur schmunzeln zu können, denn er repostete die Story auf seinem Account – und krönte den Beitrag noch mit einem Diss gegen Georgina: "Du wurdest letztens von den Notärzten und der Polizei zwangseingewiesen." Er selbst hatte die Rothaarige zuletzt noch als Borderlinerin bezeichnet.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Reality-TV-Sternchen

TVNOW Georgina und Kubi bei der Sommerhaus-Wiedersehens-Show

Instagram / kubilay_oezdemir Kubilay Özdemir, Reality-TV-Kandidat

