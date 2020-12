Warum gingen Mike Heiter (28) und Laura Morante (30) erst jetzt mit ihrer Liebe an die Öffentlichkeit? Nach der Trennung von Elena Miras (28) und Mike, spekulierten die Fans des einstigen Love Island-Boys, ob möglicherweise bereits eine neue Frau an dessen Seite ist. Und tatsächlich ist Mike seit drei Wochen mit der ehemaligen Are You The One?-Kandidatin zusammen. Promiflash verrieten die Turteltauben jetzt, warum sie ihre Partnerschaft so lange geheim gehalten haben.

Im Interview mit Promiflash erklärten sie, dass sie nicht bewusst vorhatten, ihre Beziehung zu verheimlichen. "Wenn wir ehrlich sind, haben wir uns gar nicht versteckt. Wir wollten es vorerst nur noch nicht an die große Glocke hängen und erstmal unter uns sein", meinten sie. Dass das Geheimnis endlich gelüftet ist, erleichtere sie sehr und ihnen gehe es damit ziemlich gut.

Für viele dürfte das Liebes-Outing so kurz nach der Trennung von Elena überraschend kommen, diese erhebt nun auch Vorwürfe gegen den 28-Jährigen. Elena ist sich sicher, dass zwischen Mike und Laura schon während ihrer Beziehung etwas lief. "Ich glaube, dass die schon länger – also ich weiß es nicht, ich hab keine Beweise – aber fünf Tage nachdem wir offiziell getrennt waren, habe ich ein Foto geschickt bekommen, wie die beiden zusammen waren", erklärte sie im Explosiv-Interview.

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter, Influencer

Instagram / lauramorante___ Laura Morante im Juli 2020

ActionPress Mike Heiter und Elena Miras, Reality-Stars

