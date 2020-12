Tom Cruise (58) akzeptiert keine Ausnahmen! Die Dreharbeiten des neuen Mission: Impossible standen in den letzten Monaten unter keinem guten Stern. Wegen zahlreicher positiver Covid-19-Fälle am Set musste die Produktion immer wieder pausieren. Mittlerweile sind der Ethan-Hunt-Darsteller und seine Crew aber wieder am Filmen – doch entspannt läuft es noch immer nicht ab. Weil sich mehrere Mitarbeiter nicht an die Hygieneregeln gehalten haben, ist Tom nun komplett ausgerastet!

Auf einer Audioaufnahme, die The Sun vorliegt, ist zu hören, wie der Hollywoodstar die Kontrolle verliert. "Wenn ich sehe, dass ihr das noch mal macht, dann seid ihr verdammt noch mal gefeuert!", schreit er. Zuvor sollen zwei Crew-Mitglieder den Mindestabstand zueinander missachtet haben. Doch das war nicht der eigentliche Grund für seine emotionale Ansage. "Hollywood macht wieder Filme, weil sie uns vertrauen. Wir sind verantwortlich für Tausende Jobs. [...] Keine Entschuldigungen. Das könnt ihr den Leuten sagen, die ihr verdammtes Zuhause verlieren, wenn diese Industrie zugrunde geht", betont er mit Nachdruck.

In den sozialen Medien wird der 58-Jährige für seinen Ausraster gefeiert. "Ich mag Tom eigentlich nicht, aber dafür kriegt er ein paar Bonuspunkte", "Wir brauchen nicht lange reden: Tom hat recht!", und "Das Audio soll bitte in jedem Supermarkt, in der Bahn und sonst wo laufen", lauteten nur eine Handvoll lobender Twitter-Kommentare zu dem Vorfall.

Getty Images Tom Cruise im April 2018

MEGA Tom Cruise bei den Dreharbeiten für "Mission: Impossible 7"

Getty Images Tom Cruise im August 2018

