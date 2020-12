Leidet die Kleine unter ihrer Trennung? Elena Miras (28) und Mike Heiter (28) wurden nach ihrer Teilnahme bei Love Island ein Paar. Die Geburt ihrer kleinen Tochter Aylen krönte kurz darauf ihre Liebe. Doch diesen September trennten sich die beiden. Die 28-Jährige glaube sogar, dass der Muskelmann sie angeblich mit seiner neuen Freundin Laura Morante (30) betrogen hat! Daraufhin machte die Beauty eine kleine Netzpause und kehrte jetzt mit einer Fragerunde zurück. Dabei verriet Elena, dass Mike sein Kind schon drei Wochen nicht gesehen haben soll!

In ihren Storys auf Instagram beantwortete die Influencerin einige Fragen ihrer Fans. Unter anderem auch, wann Mike sein Töchterchen das letzte Mal besucht haben soll. Das sei ganze drei Wochen her! Eine Followerin wollte noch wissen, wie sie nun mit der Situation als quasi Alleinerziehende umgehe. Die Brünette setzte ein klares Statement: "Ganz ehrlich, ich kenne nichts anderes." Deutet Elena hiermit erneut an, dass Mike sich zu wenig um Aylen kümmert?

In einem vergangenen Promiflash-Interview äußerte sich Elena zu Mikes Vorhaben, für das geteilte Sorgerecht kämpfen zu wollen: "Bevor es so weit kommt, muss das Interesse von ihm da sein", stellte sie klar. Im Netz gingen die Vorwürfe weiter. Der Vater von Aylen soll wohl nie da gewesen sein, wenn sie ihn gebraucht hat. Seine Zeit habe er angeblich lieber im Fitnessstudio oder mit Freunden verbracht als bei seiner kleinen Familie.

ActionPress Mike Heiter und Elena Miras, Reality-Stars

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen

Promiflash Screenshot

