Katharine McPhee (36) teilt die ersten Einblicke in ihre Schwangerschaft! Seit mehreren Monaten häufen sich die Hinweise, dass die ehemalige American Idol-Teilnehmerin gemeinsam mit ihrem Mann David Foster (71) ein Kind erwartet. Obwohl sich Katharine bislang nur indirekt zu dem Thema äußerte, indem sie einen Drink ablehnte, ließ sich die Schwangerschaft kaum noch bestreiten: Anfang Dezember tauchten Paparazzi-Bilder auf, die die Sängerin mit einem großen Babybauch zeigen. Nun teilt sie auch endlich selbst das erste Foto ihres gewölbten Bauches – und macht die Nachwuchs-News damit ganz offiziell!

Auf Instagram veröffentlicht die 36-Jährige ein Foto, auf dem sie sich über den Bauch streicht – sodass dessen inzwischen schon starke Rundung nicht zu übersehen ist. Doch möchte Katharine mit dem Bild vielleicht noch mehr sagen, als dass sie schwanger ist? Immerhin trägt sie einen babyblauen Mantel und versieht die Bildunterschrift mit zwei blauen Herz-Emojis und einem Schmetterling. Viele Fans spekulieren daraufhin, ob die Schauspielerin vielleicht einen Jungen – oder sogar zwei bekommen könnte. "Zwillinge?", fragt ein Nutzer wegen der zwei Herzen.

Katharine reagierte bislang noch nicht auf die zahlreichen Nachfragen. Inwieweit sie weitere Details zur Schwangerschaft bekanntgeben wird, ist ohnehin ungewiss – immerhin ist nicht einmal bekannt, in welchem Monat sich die "The House Bunny"-Darstellerin befindet. Sollte sie aber tatsächlich schon das Geschlecht ihres Babys wissen, dürfte sie mindestens in der 16. Woche sein.

Anzeige

Getty Images David Foster und Katharine McPhee im Februar 2020 in Beverly Hills

Anzeige

Instagram / katharinefoster Katharine McPhee, Sängerin

Anzeige

MEGA Katharine McPhee im Dezember 2020 in Los Angeles

Anzeige

Glaubt ihr, dass die blaue Farbe des Mantels und die Bildunterschrift etwas zu bedeuten haben? Ja, das ist doch wohl offensichtlich! Nein, das hat nichts zu heißen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de