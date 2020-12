Mael und Jonas stehen als erstes Duo im Finale von The Voice of Germany! Am vergangenen Samstag erfüllte sich für die Musiker aus Koblenz ein kleiner Traum: Im Halbfinale der Jubiläumsstaffel setzten sich die beiden gegen ihren Teamkollegen Nico Traut durch – und landeten in der finalen Liveshow der Sendung. Im Promiflash-Interview verrieten sie nun, wie cool das für sie ist: Mael und Jonas rechneten nämlich in jeder Runde damit, rauszufliegen!

"Das war eher so zum Spaß, man hat sich angemeldet und gedacht, lass mal so weit kommen wie möglich!", schilderte Mael gegenüber Promiflash. Er selbst habe schon bei der Blind Audition mit keinem Buzzer gerechnet – Jonas sei hingegen optimistischer gewesen. Anschließend sei jedes Weiterkommen für die zwei eine große Überraschung gewesen: "Das war absolut krank und danach dachte ich konstant, wir fliegen jede Runde raus!", erklärte Mael.

Neben ihrem gesanglichen Talent konnten die Kumpels aus dem Team von Nico Santos (27) die Zuschauer und Coaches bisher auch mit ihren witzigen Dance-Moves begeistern – denn seit den Sing-offs bauten Mael und Jonas in ihre Performances stets einige amüsante Schritte ein. Das wollen sie auch im Finale wieder machen, wie Jonas enthüllte: "Augenscheinlich kommt es mega an bei den Leuten und macht auch mega Bock!"

ProSiebenSAT.1 / Richard Hübner Die "The Voice of Germany"-Jury

Instagram / maelundjonas Mael und Jonas, Musiker

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Jonas und Mael im "The Voice of Germany"-Sing-Off

