Die Fans können das Verhalten der Hochzeit auf den ersten Blick-Frauen nicht nachvollziehen! Auch in der diesjährigen Staffel der erfolgreichen Sat.1-Show wagten gleich mehrere Singlefrauen und -männer das Liebesexperiment. Die Pärchen Daniela und René, Wiebke und Norbert, Emily und Robert, Lisa und Michael sowie Annika und Manuel haben sich gleich beim ersten Kennenlernen das Jawort gegeben. Im großen Staffelfinale am Mittwochabend war jedoch lediglich Annika davon überzeugt, auch weiterhin an der Seite ihres Mannes bleiben zu wollen. Im Gegensatz zu ihr haben sich alle anderen Kandidatinnen für die Scheidung entschieden – und ernten dafür nun einen Riesen-Shitstorm im Netz!

Auf "Hochzeit auf den ersten Blick"-Instagram-Beträgen von Promiflash lassen die Fans nun ordentlich Dampf ab: "Dieses Jahr waren so tolle Männer dabei. Die meisten Frauen wussten es leider nicht zu schätzen und haben die Liebe auf den ersten Blick erwartet mit einer anschließend perfekten Disney-Ehe!", beschwert sich ein Follower. Dem kann sich ein anderer nur anschließen: "Diese Staffel waren alle Frauen eine Katastrophe außer Annika." Die Brünette sei in den Augen vieler Zuschauer "die einzig sympathische Frau in dieser Staffel" gewesen.

Mehrere Fans beschweren sich vor allem darüber, dass fast alle Kandidatinnen ihr ungutes "Bauchgefühl" als Grund genannt hatten, sich von ihren jeweiligen Partnern zu trennen. "Das Bauchgefühl hätte den Bewerberinnen schon sagen müssen, dass diese Art von Hochzeit nichts für sie ist!", schließt eine Userin daraus. Eine andere findet, dass die Staffel gut widerspiegele, dass man in Beziehungen heutzutage zu schnell aufgebe.

Anzeige

Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat René

Anzeige

Sat.1 Emily und Robert bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Lisa und Michael

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de