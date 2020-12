Die The Best FIFA Football Awards hielten in diesem Jahr einige Überraschungen bereit. Sie sind die höchsten Auszeichnungen im Fußball, und seit vergangenem Donnerstag stehen die diesjährigen Sieger fest. Unter anderem wurden Jürgen Klopp (53) als "Trainer des Jahres" und Manuel Neuer (34) als "Bester Torhüter" ausgezeichnet. Doch die größte Frage ist: Wer ist der Weltfußballer 2020? Es ist weder der Vorjahressieger Lionel Messi (33) noch Cristiano Ronaldo (35), sondern Robert Lewandowski (32). Der FC-Bayern-München-Spieler erhält den Titel in diesem Jahr zum ersten Mal!

Das gab die FIFA, der Weltfußballverband, via Twitter bekannt. Einer der Gründe, warum die Organisation den polnischen Nationalkicker als Sieger auswählte, ist seine beeindruckende Torbilanz. In 52 Spielen katapultierte er den Ball stolze 60 Mal ins Netz – das sind knapp 20 Tore mehr, als alle anderen Fußballer in den fünf größten Ligen erzielten. Selbst Messi, der auf dem zweiten Platz hinter Lewandowski landete, kommt an diese Zahl nicht heran. Der Titel des Weltfußballers beschert dem 32-Jährigen im Übrigen einen unglaublichen Triple-Sieg, da er dieses Jahr mit seinem Team auch die Champions League und den DFB-Pokal gewann.

Nach seinem Triumph sagte der Rasenballsportler auf einer Pressekonferenz, dass es sich "fantastisch anfühle" und er sehr stolz und glücklich sei. "Das ist ein besonderer Tag für mich. Es ist wirklich ein unglaubliches Gefühl [...], diese Auszeichnung zu erhalten", gesteht Lewandowski, der zuvor noch nie für den Titel des Weltfußballers nominiert worden war.

Anzeige

Getty Images Robert Lewandowski bei den The Best FIFA Football Awards in München im Dezember 2020

Anzeige

Getty Images Robert Lewandowski bei den The Best FIFA Football Awards in München im Dezember 2020

Anzeige

Getty Images Robert Lewandowski bei den The Best FIFA Football Awards in München im Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de