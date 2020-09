Jetzt hat es auch Dwayne "The Rock" Johnson (48) erwischt! Momentan steigen die Zahlen der Menschen, die sich mit dem Coronavirus infizieren, weltweit wieder an. Auch vor den Stars macht die Atemwegserkrankung keinen Halt. Neben zahlreichen deutschen Promis wie Melanie Müller (32), Frank Thelen (44) und Jana Ina Zarrella (43) gaben in den vergangenen Tagen auch immer mehr internationale Stars bekannt, positiv auf das Virus getestet worden zu sein. Jetzt offenbart auch der Schauspieler, dass ihm der Krankheitserreger im Körper nachgewiesen wurde: Sogar seine ganze Familie hatte Corona!

In einem Instagram-Video gab der Baywatch-Darsteller nun bekannt: "Meine Frau Lauren sowie meine zwei kleinen Mädchen und ich – wir wurden alle positiv auf COVID-19 getestet." Bisher sei dies eins der herausforderndsten und schwierigsten Dinge, die er und seine Familie jemals ertragen mussten. Inzwischen hätten sie diese Hürde jedoch gemeinsam gemeistert und seien wieder gesund: "Wir sind auf der anderen Seite. Wir sind nicht mehr ansteckend."

Darüber hinaus rief Dwayne in der Bildunterschrift zu dem Clip seine Fans auf, weiterhin diszipliniert zu bleiben und eine Maske zu tragen. "Beschütze deine Familie. Sei streng, wenn du Leute in deinem Haus oder Versammlungen hast. Bleib positiv und kümmere dich um deine Mitmenschen", gab der 48-Jährige seinen Anhängern zudem mit auf den Weg.

Anzeige

Instagram / laurenhashianofficial Jasmine, Dwayne und Tia Johnson

Anzeige

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson bei der "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw"-Premiere in Hollywood 2019

Anzeige

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson mit seiner Frau Lauren Hashian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de