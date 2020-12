Are You The One? geht in eine neue Runde! Im vergangenen Sommer hatten sich bereits 20 Singles im Rahmen der Kuppel-Show von TVNow auf das amouröse Abenteuer begeben – und dabei versucht, ihr "Perfect Match" zu finden. Während Jan Köppen (37) die erste Staffel moderiert hatte, begleitet Sophia Thomalla (31) die liebeshungrigen Kandidaten in den neuen Folgen – und jetzt ist auch bekannt, ab wann: Der Starttermin der zweiten "Are You The One?"-Staffel steht fest!

Laut einem Bericht der Online-Plattform Quotenmeter müssen sich die Fans gar nicht mehr so lange gedulden, denn der Start der flirtreichen Reality-TV-Show sei schon für den kommenden Monat geplant: Die zweite "Are You The One?"-Staffel starte bereits am Donnerstag, den 21. Januar 2021 auf TVNow. Ab dem Starttermin werde dann wöchentlich eine neue Folge auf der Streaming-Plattform abrufbar sein.

Und die neuen Episoden dürften es in sich haben – zumindest deutete Moderatorin Sophia das bereits im RTL-Interview an. "Wir hatten 30 Grad, waren am Meer und die Kandidaten hatten einen sehr hohen Unterhaltungswert. Was will man mehr?", gab sie einen ersten Einblick und schilderte: "Die Kandidaten haben getrunken, sich gestritten, waren hemmungslos." Anders als zuvor fanden die Dreharbeiten für die zweite Staffel nicht in Südafrika, sondern in Griechenland statt.

TVNOW / Markus Hertrich Gruppenbild von "Are You The One?"

TVNOW Luisa, Kevin, Sabrina, Aleks und Michelle von "Are You The One?"

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im Dezember 2020

