Jessica Paszka (30) kostet die Zeit mit ihrem Freund Johannes Haller (32) gerade total aus! Und das dürfte auch kein Wunder sein, denn nach wochenlangen Spekulationen ihrer Fans hatte die einstige Bachelorette vor wenigen Tagen ihre Schwangerschaft offiziell bestätigt: Sie und ihr Liebster erwarten also tatsächlich süßen Nachwuchs. Doch wirken sich die Schwangerschaftshormone jetzt etwa auf ihr Gemüt aus? Jessica ist zur Zeit zumindest ein regelrechtes Klammeräffchen!

"Ich bin aktuell so emotional", beschrieb Jessi ihre Gefühlslage jetzt in ihrer Instagram-Story. Doch damit nicht genug, denn sie suche derzeit auch vermehrt die Nähe ihres Freundes – die Influencerin erklärte: "Ich bin auch noch superanhänglich. Es geht einfach nichts mehr ohne Johannes – also ich bin wie so ein Klammeräffchen."

Dabei erkenne sich Jessica in ihrer aktuellen Gefühlslage so gar nicht wieder, denn normalerweise lege sie großen Wert auf ihren Freiraum. "Ich bin eigentlich ein Mensch, der in einer Beziehung seinen Raum und seine Freiheiten braucht", verdeutlichte die werdende Mutter und fragte sich: "Ich weiß nicht, ob das die Schwangerschaft ist."

Instagram / johannes_haller Jessica Paszka zeigt ihren Babybauch

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller im Oktober 2020

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Reality-TV-Star

