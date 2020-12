Nathalie Volk (23) will sich nicht von den Turtelfotos mit ihrem Ex trennen! Zuletzt hatte die Ex-Germany's next Topmodel-Teilnehmerin nicht nur das Ende der Beziehung zu ihrem Partner Frank Otto (63), sondern direkt auch ihre neue Liebe zu Hells-Angel-Rocker Timur A. bekannt gegeben. Doch trotz der Trennung entschied sich die Dunkelhaarige dagegen, die gemeinsamen Fotos mit Ex Frank von ihrem Social-Media-Profil zu löschen – und dafür hat Nathalie auch einen ganz bestimmten Grund!

"Es war ein Lebensabschnitt von mir", betonte Nathalie jetzt im Rahmen eines Q&As auf ihrem Instagram-Profil. Trotz der Trennung pflegt die 23-Jährige offenbar weiterhin ein gutes Verhältnis zu ihrem ehemaligen Partner Frank. "Wir sind befreundet", stellte die hübsche Influencerin klar – und aus genau diesem Grund wolle sie die gemeinsamen Fotos auch nicht von ihrem Social-Media-Profil entfernen.

Ein Liebescomeback könne sich Nathalie aber trotzdem nicht vorstellen. Auf die Frage eines Fans, ob es möglich sei, dass sie in Zukunft wieder eine Beziehung mit Frank eingeht, antwortete sie kurz und knapp: "Nein, nur beruflich." Das dürfte aber gerade auch kein Wunder sein, denn die Beauty sei mit ihrem Freund Timur aktuell sehr glücklich.

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, 2018

Getty Images Frank Otto im Januar 2020 in Los Angeles

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und ihr Freund Timur

