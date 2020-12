Das passiert Bella Thorne (23) bestimmt kein zweites Mal! Die Schauspielerin und Sängerin ist dafür bekannt, dass sie sich gerne mal freizügig präsentiert: Auch in ihrem Musikvideo zum neuen Song "Stupid F***ing B****" ließ die 23-Jährige nichts anbrennen und räkelte sich nur in Unterwäsche vor der Kamera. Um den neuen Track zu promoten, postete Bella nun ein Video, das für einen Fremdscham-Moment sorgte: Bella offenbarte, dass sie ihrer Mutter versehentlich ein Nacktfoto geschickt habe.

In einem TikTok-Video stellte Bella jetzt die Situation nach. Zunächst ist darin der Chat der 23-Jährigen mit ihrer Mutter zu sehen: Mit den Worten "Ich denke an dich Baby", verschickte Bella ein Nacktfoto an ihre Mutter – natürlich versehentlich. Diese antwortete: "Liebling, ich glaube, das war nicht für mich bestimmt." Im Clip starrt Bella mit aufgerissenen Augen auf den Chat, als sie realisiert, was für ein Missgeschick ihr passiert ist. Im Hintergrund läuft das neue Lied des Rotschopfes. Das Video betitelte sie mit den Worten: "Einer meiner vielen #SFB-Momenten."

Ihre Reize stellt Bella auch gerne auf der Plattform OnlyFans zur Show. Los Angeles Times zufolge sei das Model die Erste auf der Plattform gewesen, die innerhalb von 24 Stunden rekordverdächtige 840.000 Euro mit ihrem Account verdient habe. Das Geld wolle die 23-Jährige für "ihre Produktionsfirma und für wohltätige Zwecke" einsetzen.

Anzeige

Instagram / bellathorne Bella Thorne im August 2020

Anzeige

Instagram / bellathorne Bella Thorne im Dezember 2020

Anzeige

Getty Images Bella Thorne, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de