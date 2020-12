Die Emotionen haben sie aktuell mächtig im Griff! Seitdem Jessica Paszka (30) ihre Fans endlich in ihr süßes Geheimnis eingeweiht und verraten hat, dass sie ein Baby bekommt, hält sie ihre Follower mit spannenden Updates rund um ihre Schwangerschaft auf dem Laufenden. Auch jetzt bringt die ehemalige Bachelorette ihre Fans wieder auf den neuesten Stand und erzählt im Netz, wie es ihr geht. So pauschal kann sie das allerdings gar nicht sagen, denn Jessis Gefühlslage ändert sich tatsächlich von Tag zu Tag...

Die 30-Jährige nahm sich jetzt kurz Zeit, um mit ihrer Community in ihrer Instagram-Story über ihre Stimmungsschwankungen zu sprechen. "Ich war heute richtig emotional und habe einige Tränchen vergossen. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber ich denke, ihr habt recht: Das liegt an meinen Hormonen", erklärte die Schwangere. Dabei hatte die Welt am Tag zuvor noch ganz anders ausgesehen. Während sie am Mittwoch die ganze Welt hätte umarmen können, kullerten am Donnerstag zahlreiche Tränen. "Gestern ging es mir so richtig gut und heute eher so semi-gut", gestand Jessi.

Und nicht nur die Hormone haben die werdende Mama im Griff – auch mit extremer Müdigkeit habe sie zu kämpfen. "Ich könnte mich schon wieder hinlegen. Ich kann einfach dauerhaft schlafen, und das macht mich einfach wütend. Ich möchte nicht den ganzen Tag verschlafen oder vor allem nicht meine ganze Schwangerschaft verschlafen. Das ist unglaublich", erzählte Jessi und bat ihre Follower um Tipps, wie sie wieder fitter werden kann.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka mit Babybauch

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im November 2020

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Influencerin

