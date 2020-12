Wer macht heute Abend das Rennen? In der vergangenen Woche fiel die Entscheidung, welche Gesangstalente in das große Finale von The Voice of Germany einziehen werden. Mädchenschwarm Tosari Udayana, Realschullehrer Alessandro Pola, Rocker Oliver Heinrich sowie die Schweizerin Paula Dalla Corte setzten sich gegen alle anderen durch – und mit Mael und Jonas gehört erstmals ein Duo zu den "The Voice"-Finalisten. Doch welches Talent ist der Favorit der Promiflash-Leser? Ihr habt euch entschieden...

Aus einer aktuellen Promiflash-Umfrage (Stand: 20.12.2020, 15:30) geht hervor, welcher Act die heutige Show für sich entscheiden soll. Trotz seiner 24.000 Instagram-Follower bildet Hottie Tosi aus Team Mark (37) das Schlusslicht – er erreichte nur 10,3 Prozent der Stimmen. Mit knapp 30 Stimmen mehr landete Alessandro aus Team Michael (30) auf dem vierten Platz. Die Bronzemedaille sicherte sich mit nur fünf Stimmen Vorsprung Oliver aus Team Yvonne (41) /Stef (36). Aber wer bildet die Spitze – Paula aus Team Rea (47)/Samu (44) oder Mael und Jonas aus Team Nico (27)? Die Leser entschieden sich für: Paula! Als einzige Frau im Bunde gewann sie die Abstimmung haushoch mit 42,6 Prozent aller Stimmen.

Wird also wie im Vorjahr eine Frau die beliebte Gesangsshow gewinnen? Aus der neunten Staffel ging die sympathische Indonesierin Claudia Emmanuela Santoso als Siegerin hervor. Der Clip zu ihrer Blind Audition zählt auf YouTube mittlerweile sogar 44 Millionen Klicks! Das Finale von "The Voice of Germany" läuft heute Abend um 20:15 bei Sat1.

Instagram / akutepoli Paula Dalla Corte, Talent bei "The Voice of Germany"

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Tosari Udayana, "The Voice of Germany"-Kandidat, 2020

Instagram / audi_emmanuela Claudia Emmanuela Santoso, bekannt durch "The Voice of Germany"

