Alessandro Pola, Mael und Jonas, Paula Dalla Corte, Tosari Udayana oder doch Oliver Henrich – wer gewinnt The Voice of Germany 2020? Die Jubiläumsstaffel findet am 20. Dezember mit dem großen Live-Finale ein Ende. Sechs unterschiedliche Talente aus fünf Teams treten ein letztes Mal auf der Bühne auf und kämpfen um die Stimmen der Zuschauer. Doch wer soll die Sendung gewinnen? Promiflash stellt euch alle Kandidaten noch einmal vor!

Alessandro Pola aus dem Team Comeback Stage von Michael

Der Realschullehrer aus Karlsruhe war der allererste Kandidat, der in den Blind Auditions vor die Jury getreten war. Damals bekam er einen Viererbuzzer – musste sich jedoch nach den Sing-offs erst einmal verabschieden. Doch zu früh getrauert: Nachdem ihn Yvonne Catterfeld (41) und Stefanie Kloß (36) rausgeschmissen hatten, rettete Michael Schulte (30) den 30-Jährigen in die Comeback Stage. Im Halbfinale setzte sich Alessandro dann gegen Mickela Löffel durch und steht nun im Finale. "Das fühlt sich natürlich großartig an!", schwärmte er im Promiflash-Interview. Im Showdown will Sandro erneut mit seiner ruhigen Stimme und am Klavier überzeugen.

Mael und Jonas aus dem Team Nico

Die zwei Jungs aus Koblenz sind seit Jahren befreundet, verbreiten auf der Bühne jede Menge gute Laune und schafften es als erstes Duo in der "The Voice"-Geschichte ins Finale. Damit rechneten die beiden zuvor keinesfalls: "Ich dachte konstant, wir fliegen jede Runde raus!", schilderte Jonas gegenüber Promiflash. In der letzten Liveshow wollen die Kumpels aus dem Team von Nico Santos (27) noch einmal die Bühne rocken.

Paula Dalla Corte aus dem Team Samu/Rea

Die Blondine geht am Sonntag als einzige Frau an den Start. Mit den erfahrenen Coaches Samu Haber (44) und Rea Garvey (47) und ihrer großen Stimme stehen ihre Chancen auf den Sieg aber durchaus gut. Was sich die Schweizerin fürs Finale wohl vorgenommen hat? "Ich gebe einfach mein Bestes!", erklärte sie Promiflash.

Tosari Udayana aus dem Team Mark

Tosi, wie der 19-Jährige von Freunden und Familie genannt wird, ist wohl die Überraschung des Jahres: Bei seinen ersten Performances wirkte der Hannoveraner noch ganz schüchtern, zeigte sich zuletzt aber selbstbewusst und cool. Im Finale will der Schützling von Mark Forster (37) jetzt noch einmal richtig aus sich rausgehen: "Daran arbeite ich schon die ganze Zeit. [...] Deswegen hoffe ich, da auch im Finale einen Schritt weiterzugehen!", verriet er gegenüber Promiflash seinen Plan.

Oliver Henrich aus dem Team Yvonne/Stef

Der Rocker aus Nordrhein-Westfalen erlebte bei "The Voice" jede Menge Auf und Abs: Zunächst landete er im Team von Samu und Rea, wurde in den Battles von Stefanie und Yvonne gestohlen – und flog in den Sing-offs raus. Doch nachdem Noah Sam Honegger sich krank gemeldet hatte, rückte Oliver für ihn ins Halbfinale nach. Auf das Finale freut sich der Berufsmusiker total, wie er Promiflash erklärte: "Für mich steht im Vordergrund, wieder geil zu performen, mich gut zu präsentieren, dass es insgesamt eine geile Show wird mit den anderen zusammen!" Welches Talent hat eurer Meinung nach die besten Chancen auf den Titel? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

