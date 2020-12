Carina Spack (24) scheint in diesen Tagen sehr nachdenklich zu sein. Die Influencerin stellte sich im Netz mal wieder den Fragen ihrer Fans. Dabei wurde deutlich: Die Blondine hat in letzter Zeit – von ihrer Trennung von Serkan Yavuz (27) bis hin zu den Verlusten ihrer beiden Großväter – viel verdauen müssen. Jetzt fühle sie sich einfach nur leer, gestand sie. Carina offenbarte dabei auch, welche persönlichen Tipps sie aus ihrer heutigen Sicht als erwachsener Frau ihrem jüngeren Ich mitgeben würde.

"Liebe kleine Carry", begann sie die rührenden Worte in ihrer Story auf Instagram. "Du wirst viele schöne Augenblicke erleben, die du für immer in Erinnerung behalten wirst, aber genauso wirst du auch nicht so schöne Momente erleben", würde das Reality-Sternchen zu der kleinen Carina sagen. Ratschläge für die Liebe waren ebenfalls dabei: "Du wirst mal jemanden lieben und auch geliebt werden. Derselbe Mensch kann dich verletzen und enttäuschen, aber genau so wirst du nicht immer alles richtig machen und anderen wehtun. Denn niemand ist fehlerfrei[...]" Spielte die Ex-Bachelor-Kandidatin hier etwa auf das Liebes-Aus mit ihrem Verflossenen Serkan an?

Selbst wenn – Carinas Aussage lässt weiterhin offen, warum die Beziehung zu dem Regensburger damals scheiterte. Sie sprach zwar davon, dass man ihr wehgetan habe, jedoch sei auch sie nicht perfekt und mache Fehler. Ihre Taten scheint sie aber zu reflektieren – und stets etwas Positives daraus mitzunehmen.

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Carina Spack, März 2020

Instagram / carina_spack Carina Spack, Influencerin

Beauty2Go-Lounge by Juvéderm Serkan Yavuz und Carina Spack bei der Beauty2Go-Lounge by Juvéderm

