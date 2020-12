Auf Niko Griesert wartet eine aufregende Zeit! Im vergangenen November waren die Der Bachelor-Fans von einer besonderen Nachricht überrascht worden: Ab dem 13. Januar 2021 wird Niko in der amourösen TV-Show in die Rolle des Rosenkavaliers schlüpfen und sich dabei auf ein spannendes Abenteuer mit den Singlefrauen begeben. Doch mit welcher Intention nimmt der 30-Jährige eigentlich an der beliebten Kuppelshow teil? Niko sucht bei "Der Bachelor" nach der wahren Liebe – und nimmt sich dabei seine Eltern zum Vorbild!

"Meine Eltern sind seit 34 Jahren verheiratet", erklärte Niko im RTL-Interview und gab einen Einblick in die romantische Liebesgeschichte seines Vaters und seiner Mutter: Bei den beiden sei es Liebe auf den ersten Blick gewesen – und aus diesem Grund seien sie auch relativ schnell vor den Traualtar getreten. "Sie sind definitiv ein Vorbild. Sie sind ein sehr tolles Paar", schwärmte der baldige Rosenverteiler.

Kein Wunder also, dass Niko auch während seines Fernsehabenteuers auf gar keinen Fall eine Beziehung erzwingen möchte. "Ich glaube, ich bin superwählerisch", stellte er klar und verdeutlichte: "Ich würde niemals eine Beziehung führen, nur damit ich eine Beziehung führe. Ich habe dann schon Heirat und Haus im Kopf."

