Ashton Kutcher (42) und Mila Kunis (37) schwelgen offenbar in Erinnerungen an ihren Honeymoon! Die beiden Schauspieler sind inzwischen seit über fünf Jahren verheiratet: In einer ganz privaten Zeremonie hatten sich die beiden "Die Wilden Siebziger"-Stars im Sommer 2015 das Jawort gegeben. Anschließend ging es für die beiden mit Ashtons Eltern und Töchterchen Wyatt (6) in die Flitterwochen – und zwar in einem Camper-Van in einen Nationalpark. Ob sie dieses Gefühl nun mit ihren zwei Kids wieder aufleben lassen wollen? Ashton und Mila haben jetzt für 140.000 Dollar ein Wohnmobil gekauft!

Aktuelle Paparazzi-Bilder zeigen die Turteltauben und ihre Sprösslinge am Mittwoch in Los Angeles beim Abholen ihres neuen Gefährts. Ganz genau inspizierten sie dabei offenbar den Innenraum des Wohnmobils und checkten dessen Vorzüge aus. Wie Daily Mail zudem berichtet, soll es sich bei dem Auto um einen Van von Mercedes handeln – der umgerechnet über 114.000 Euro kostet.

Der Wohnwagen bietet eine voll ausgestattete Küche, Schlafplätze für vier Personen und jede Menge Platz – optimal also für eine spontane Reise der vierköpfigen Familie. Der britischen Zeitung zufolge sollen Ashton und Mila einen solchen Trip bereits in naher Zukunft unternehmen wollen. Wohin genau es geht, ist jedoch unklar.

MEGA Ashton Kutcher und Mila Kunis, Dezember 2020

MEGA Mila Kunis und Ashton Kutcher in ihrem neuen Camper-Van, Dezember 2020

Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney Mila Kunis und Ashton Kutcher

