Jochen Schropp (42) erinnert sich an schwere Zeiten in seiner Jugend zurück! Vor zwei Jahren machte der Moderator seine Homosexualität öffentlich – ein schwerer Schritt für ihn, den er aber schon eigentlich schon vier Jahre zuvor gehen wollte. Seine damalige Schauspielagentur hatte ihm zu diesem Zeitpunkt allerdings davon abgeraten, da es angeblich seiner Karriere hätte schaden können. Privat hatte er sich aber offenbar schon in seiner Jugend als schwul geoutet und verriet nun: Er wurde deswegen gemobbt!

"Ich bin so aufgewachsen, dass es unnatürlich ist, homosexuell zu sein", erzählt der Hesse im Bild-Interview. Aus diesem Grund habe er sich auch lange nicht getraut, in Filmen einen schwulen Mann zu spielen, wie beispielsweise jetzt in dem ZDF-Streifen "Schneewittchen am See". "Wahrscheinlich, weil ich als schwuler Mann so oft gemobbt wurde. Da hieß es dann oft: 'Das ist ekelhaft! Ich fasse doch keinen anderen Mann an!'", erklärt der 42-Jährige. Selbst unter heterosexuellen Männern sei eine zärtliche Berührung undenkbar und negativ behaftet gewesen.

Inzwischen steht Jochen aber voll und ganz zu seiner Sexualität. Im Juni teilte er im Netz sogar das erste gemeinsame Bild mit seinem Partner, den der Big Brother-Moderator eigentlich aus der Öffentlichkeit heraushält. "Mein Freund hat mit der Showbranche nichts zu tun. Er ist Projektleiter in einer Software-Firma. Alle Leute lieben ihn", verriet er gegenüber Bild.

Anzeige

Getty Images Jochen Schropp im August 2020 in Köln

Anzeige

Instagram / jochenschropp Jochen Schropp und sein Freund

Anzeige

Getty Images Jochen Schropp, TV-Gesicht

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de