Demi Lovato (28) sieht wohl eher die Vorteile ihrer Trennung! Die Sängerin hat ein Jahr mit vielen Höhen und Tiefen hinter sich: Im Sommer hatte sie sich noch mit ihrem damaligen Freund Max Ehrich (29) verlobt und schwebte auf Wolke sieben. Im September dann die Schocknachricht für viele Fans: Das einstige Traumpaar trennte sich: Daraufhin folgten öffentliche Sticheleien der Ex-Partner untereinander. Nun scheint Demi all das hinter sich gelassen zu haben und verriet, was das Beste am Single-Leben sei.

Die 28-Jährige Sängerin postete vor Kurzem eine Instagram-Story und schrieb: "Das Beste am Single-Dasein ist zu wissen, dass mein Glück von niemand anderem als mir selbst kommt." Bereits im November sprach Demi bei "Today With Hoda & Jenna" darüber, was sie wirklich erfülle – und das sei kein Mann, sondern die Musik. "Wenn ich ins Studio gehe und meine Songs aufnehme, ist das für mich wie eine Therapie", erklärt sie.

Mittlerweile macht sich der Ex-Disney-Star sogar über die gescheiterte Verlobung lustig. Bei einer Rede während der diesjährigen People's Choice Awards scherzte Demi: "Als alles geschlossen wurde, machte ich, was alle anderen auch taten: Ich bin in Lockdown-Modus gegangen und habe mich verlobt." Sie spaßte weiter, dass sie nicht nur neue Hobbys ausprobiere, sondern außerdem auch ihre Verlobung wieder gelöst habe.

Anzeige

Instagram / maxehrich Demi Lovato und Max Ehrich im August 2020

Anzeige

Instagram / ddlovato Demi Lovato

Anzeige

Getty Images Demi Lovato, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de