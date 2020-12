Melissa und Philipp sind Eltern geworden – und die Hochzeit auf den ersten Blick-Community freut sich mit ihnen! Die ehemaligen Kandidaten sind der beste Beweis: Die außergewöhnliche Kuppelshow, in der man mit jemandem vor den Traualtar tritt, den man noch nie zuvor gesehen hat, kann wirklich funktionieren! So sind die beiden nicht nur seit über einem Jahr glücklich verheiratet, sondern haben nun auch ein gemeinsames Kind in die Welt gesetzt! Im Netz gratulieren ihre "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kollegen überschwänglich.

Am Wochenende gab Melissa auf Instagram bekannt, dass ihr Baby da ist. In den Kommentaren überschlagen sich ihre Freunde jetzt: "Herzlichen Glückwunsch! Willkommen, kleiner Mucki", jubelt Janina aus der aktuellsten Staffel. "Endlich zu Hause! Genießt die Ruhe und die Kuschelzeit! Ganz liebe Grüße", schreibt Vanessa, die 2015 an der Kuppelshow teilnahm. Auch Nane, die 2018 bei "Hochzeit auf den ersten Blick" zu sehen war, freut sich: "Ich hab dich jetzt schon so unheimlich lieb, Mucki! Deine Tante aus Köln."

Und wer ist natürlich besonders stolz auf diesen "Erfolg"? "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin und -Kupplerin Dr. Sandra Köhldorfer (39), die Melissa und Philipp überhaupt erst zusammengebracht hat! "Oh mein Gott! Alles, alles Gute! Herzlichen Glückwunsch euch dreien!", schreibt die Psychoanalytikerin.

Anzeige

Sat.1 Janina, Kandidatin bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Sonstige Nane, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2018

Anzeige

Instagram / drsandratherapy Dr. Sandra Köhldorfer im Sommer 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de