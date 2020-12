Paula Dalla Corte ist die Siegerin von The Voice of Germany 2020! Am Sonntagabend fand in Berlin das große Finale der Castingshow statt. Für das Team von Samu Haber (44) und Rea Garvey (47) ging die Blondine mit der tiefen Stimme an den Start – und konnte sich mit über 40 Prozent der Zuschauerstimmen durchsetzen. Promiflash hat bei Paula nachgehakt: Was hat sie nach "The Voice" vor?

Kurz vor der letzten Liveshow plauderte die Schweizerin mit Promiflash über ihre Zukunftspläne. Eines steht für die 19-Jährige nämlich fest: Sie wolle der Musik nach der Sendung mehr Zeit widmen. "Ich habe mega Blut geleckt, auch mal wieder auf der Bühne zu stehen und auch mal einen Song aufzunehmen und vorwärts zu kommen!" Weniger ambitioniert sei sie hingegen in Bezug darauf, die akademische Karriereleiter hochzuklettern: "Ich weiß, dass ich nicht jetzt studieren gehe, ich habe lange genug Schule gemacht!"

Einen wirklichen Plan, wie es in ihrem Leben weitergehen soll, hat Paula also noch nicht. Eine Laufbahn als Influencerin strebt sie offenbar nicht an – denn seit der Finalverkündung am Sonntagabend ist das Instgram-Profil der Musikerin deaktiviert. Was meint ihr: Wird Paula jetzt eine erfolgreiche Sängerin? Stimmt unten ab.

ProSiebenSAT.1/Claudius Pflug Paula Dalla Corte im Finale von "The Voice of Germany"

ProSiebenSAT.1/Claudius Pflug Rea Garvey, Paula Dalla Corte und Samu Haber im Finale von "The Voice of Germany"

Instagram / akutepoli Paula Dalla Corte, Talent bei "The Voice of Germany"

