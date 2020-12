Sie gewährt einen seltenen Blick auf ihren Bauch! Vor wenigen Monaten verkündete Prinzessin Eugenie (30) ihren Fans niedliche News: Die Enkelin der Queen (94) und ihr Ehemann Jack Brooksbank (34) erwarten den ersten Nachwuchs. Seitdem hält sich die werdende Mama mit neuen Informationen zurück – auch Babybauchbilder sind eher selten. Doch nun gibt es Nachschub für Royal-Fans: Eugenie wurde jetzt mit deutlich erkennbarem Babybauch abgelichtet!

Paparazziaufnahmen, die People vorliegen, zeigen die 30-Jährige beim Verlassen ihrer Arbeit – der Kunstgalerie Galerie Hauser & Wirth – in London. Auf den Bildern setzt die Schwangere ihr Bäuchlein in einem engen Kleid besonders gut in Szene. Dazu kombiniert Eugenie einen hellblauen Wollmantel und schlichte Leder-Boots. Ihren ziemlich eleganten Look rundete die Beauty mit einer Designer-Tasche ab.

Ende September ließen Eugenie und ihr Ehemann Jack die ganze Welt an ihrem Babyglück teilhaben. Ganz unkonventionell – mit einem niedlichen Instagram-Beitrag – gaben die beiden die Schwangerschaft bekannt. "Jack und ich sind so aufgeregt auf das Jahr 2021...", hieß es in der frohen Babyverkündung.

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank

Getty Images Prinzessin Eugenie 2019

Instagram / princesseugenie Babyverkündung von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank

