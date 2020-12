Lena Gercke (32) und Dustin Schöne (35) sind einfach füreinander bestimmt! Die einstige Germany's next Topmodel-Gewinnerin und ihr Freund sind nicht nur stolze Eltern einer Tochter, sondern auch verliebt wie am ersten Tag. Immer wieder schwärmt die Beauty von ihrem Liebsten und teilt süße Pärchenbilder. Auch der erste Lockdown im Frühjahr war für die beiden kein Beziehungskiller, sondern hat ihre Liebe vielmehr sogar gestärkt. Dustin verrät: Die Zeiten des Social Distancing haben ihm gezeigt, dass das Model einfach immer an seiner Seite steht.

In der YouTube-Produktion "Lena Gercke Doku – It's about you" erinnert sich der 35-Jährige an die häusliche Quarantäne zu Beginn des Jahres zurück. "Als wir zu Hause waren, habe ich das als schwere Phase wahrgenommen, weil für mich beruflich sehr viel auf dem Spiel stand. Corona, Lockdown – die Aufträge sind weggebrochen und man durfte nicht mehr drehen", erklärt er. Das habe ihn zum Nachdenken gebracht – immerhin hing nicht nur seine Existenz, sondern auch die seiner Mitarbeiter am seidenen Faden. Der Berliner weiß, dass er in der schweren Phase nicht immer leicht zu ertragen gewesen ist – das habe Lena aber nichts ausgemacht. "Ich muss sagen, für mich hat das gezeigt, dass sie die Richtige ist, weil man das zusammen durchgestanden hat. Man hat halt jeden Tag von morgens bis abends aufeinander gehockt", betont er.

Zum Glück gab es für die Turteltauben ja auch stets einen Lichtblick auf die Zukunft. Töchterchen Zoe wurde im Juli geboren – und zwar an Dustins Geburtstag. "Das beste Geburtstagsgeschenk, das man sich wünschen kann. Willkommen auf der Welt, Zoe", schrieb er damals auf Instagram.

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrem Freund Dustin und Tochter Zoe, September 2020

Instagram / lenagercke Lena Gercke im April 2020

Instagram / dustin_schoene Lena Gercke und Dustin Schöne auf Zakynthos, 2019

