Für Courteney Cox (56) und ihren Partner Johnny McDaid (44) waren die letzten Monate alles andere als einfach! Schon seit sieben Jahren gehen die Schauspielerin und der Sänger gemeinsam durchs Leben – doch in diesem Jahr wurde ihre Beziehung auf eine harte Probe gestellt. Da Courtney in den USA und Johnny in Großbritannien lebt, konnten sich die beiden wegen der aktuellen Gesundheitslage nicht treffen – bis jetzt! Nach neun Monaten sind sie nun endlich wiedervereint!

Anlässlich einer Wohltätigkeitsinitiative teilte die Friends-Darstellerin vor Kurzem ein Video im Netz, das zeigte, dass sie und ihr Verlobter nach offenbar fast einem Jahr ohneeinander endlich wieder glücklich vereint sind. Für ihren Liebsten überquerte die 56-Jährige den Atlantik und verbringt die kommenden Weihnachtsfeiertage zusammen mit dem Snow Patrol-Sänger in seiner Heimat in Europa. Trotz ihres persönlichen Schicksals sprachen die beiden in dem Clip aber nicht über sich. "Wir möchten allen Menschen in Creggan Dank sagen für die tolle Arbeit, die sie dieses Jahr geleistet haben", würdigte Courteney die ehrenamtlichen Helfer aus Johnnys Heimatort. Auch ihr zukünftiger Ehemann sprach ihnen seine Anerkennung aus für die Unterstützung, die sie in diesem Jahr vielen Menschen geleistet hätten: "Ich weiß, es war ein hartes Jahr, aber 2021 wartet schon auf uns", blickte er optimistisch in die Zukunft.

Erst im September hatte Courteney ihrem Schatz ein paar rührende Zeilen zu ihrem Jahrestag gewidmet: "Vor sieben Jahren hatte ich mein erstes Date mit diesem unglaublichen Mann, und mein Leben hat sich für immer geändert", schrieb sie zu einem Zusammenschnitt einiger Bilder der beiden Turteltauben auf Instagram.

Courteney Cox, Schauspielerin

Johnny McDaid, Sänger

Johnny McDaid und Courteney Cox

