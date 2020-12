Simone Thomalla (55) hat Sehnsucht nach ihrem Partner! Seit Jahren geht die Schauspielerin nun schon gemeinsam mit Silvio Heinevetter (36) durchs Leben und dürfte somit auch schon mehrfach Weihnachten mit ihm verbracht haben. In diesem Jahr muss die "Sprung ins Leben"-Darstellerin aber leider auf ihren geliebten Handballtorwart verzichten: Silvio hat sich mit Covid-19 angesteckt – die Festtage werden für ihn und Simone also ziemlich "still" und isoliert werden...

In einem Instagram-Post macht Silvio mithilfe von Viren-Emojis unmissverständlich klar, dass er an Corona erkrankt ist – aber auch, dass er für sich ein Mittel gefunden hat, mit der Situation umzugehen: Und das heißt Eierlikör! "Eggnog soll helfen", scherzt er in dem Kommentar zu einem Clip, in dem er sich einen Schokobecher mit dem Alkohol auffüllt, den er sich direkt im Anschluss auch genehmigt.

In dem kurzen Video schaut Silvio ziemlich missmutig – genauso, wie sich auch seine Freundin derzeit zu fühlen scheint: Die teilt auf derselben Bild- und Videoplattform zwei Schnappschüsse, auf denen sie vor einem Schlitten posiert und kommentiert unter anderem mit den Hashtags #binbeidir und #traurig : "Ich wünsche euch trotz allem 'schöne Weihnachten'. Bei mir bleibt es still... Es ist wie es ist!"

Getty Images Silvio Heinevetter im November 2020

Instagram / heinevetter12 Silvio Heinevetter im Dezember 2020

Instagram / simonethomalla Simone Thomalla, Schauspielerin

