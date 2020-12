Na, hat sich Sophia Thomalla (31) da etwa die falsche Show ausgesucht? Am 21. Januar 2021 startet die zweite Staffel der TVNow-Show Are You The One? mit der Schauspielerin als Moderatorin. Das Konzept: Insgesamt suchen 20 Singles unter der Sonne Griechenlands nach ihrem sogenannten "Perfect Match". Dieses wurde zuvor von Experten ermittelt – die Kandidaten kennen die Ergebnisse aber nicht und müssen ihr perfektes Gegenstück somit selbst finden. Doch was hält eigentlich die Moderatorin von diesem Konzept? Sophia glaubt persönlich nicht an das "Perfect Match"!

"Ich persönlich glaube nicht daran, dass ein Psychologe für mich den richtigen Partner auswählen kann", stellte Sophia im RTL-Interview klar und begründete: "Ich bin auch wahnsinnig kompliziert und gehe ungern Kompromisse ein." Sie vertraue zwar darauf, dass das Konzept innerhalb der Kuppelshow Sinn mache, im wahren Leben rechne sie dem "Perfect Match" allerdings keine guten Chancen aus.

Trotzdem glaube sie fest daran, dass "Are You The One?" auch mit der zweiten Staffel für ordentlich Unterhaltung sorgen werde. "Die Kandidaten haben getrunken, sich gestritten, waren hemmungslos", berichtete die 31-Jährige von den Dreharbeiten in Griechenland. Dabei hätten es die Singles am Set so wild getrieben, dass das Team belustigt und geschockt zugleich gewesen sei.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im Oktober 2020

