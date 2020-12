Zac Efron (33) bewies nun Mut zur Veränderung! Bereits vor einigen Monaten wurde bekannt: Der Schauspieler hat eine Rolle in der Neuverfilmung des 1980er-Kultklassikers "Noch drei Männer, noch ein Baby", in dem Tom Selleck (75), Ted Danson und Steve Guttenberg mitspielten, ergattert. Anscheinend beginnen die Dreharbeiten auch bald, denn vor ein paar Tagen ließ sich der High School Musical-Star dann auch die passende 80er-Jahre-Frisur verpassen – einen Vokuhila. Seine Fans sind allerdings zwiegespalten, was sie von seinem neuen Look halten sollen.

Der Friseur, dem Zac einen Besuch abstattete, postete den Haarschnitt auf Instagram. Viele der Kommentatoren des Beitrags sind allerdings nicht gerade begeistert von dem Vokuhila des 33-Jährigen. "Das sieht lächerlich aus" oder "Ih, warum hat er sich so entstellen lassen?", lauten nur zwei der harschen Urteile. Es finden sich aber auch einige User, die den Retro-Look des "The Greatest Showman"-Darstellers absolut feiern. "Ich kann ehrlich gesagt nicht glauben, dass er noch heißer geworden ist. Wie macht er das nur?", schreibt ein Nutzer.

Attaboy, der Inhaber des Salons, erzählt gegenüber Buzzfeed, dass Zacs Besuch nicht spontan, sondern geplant gewesen sei. Er und sein Personal Trainer kamen auf dem Weg zum Flughafen vorbei, um sich eine neue Frisur schneiden zu lassen. "Er hätte nicht bescheidener und bodenständiger sein können", betont der Stylist, als er über den Hollywoodstar spricht.

Getty Images Zac Efron bei der "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile"-Premiere in NYC

Getty Images Zac Efron bei der "The Beach Bum"-Premiere in Hollywood im März 2019

Getty Images Zac Efron bei den Golden Globes in Beverly Hills im Januar 2018

