Gerade mal einen Tag vor Heiligabend hat Rebecca Mir (29) schon etwas zu feiern: Sie hat Geburtstag! Am 23. Dezember 1991 erblickte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin das Licht der Welt – und erwartet jetzt an ihrem 29. Geburtstag ihr erstes eigenes Baby. Gut möglich also, dass Geburtstagskind und Bald-Mama Rebecca am heutigen Tag kaum noch aus dem Strahlen kommen dürfte.

Mit einem Foto auf Instagram lässt Rebecca ihre Community an ihrem schier perfekten Glück teilhaben. "Birthday Girl", schreibt die Frau von Let's Dance-Star Massimo Sinató (40) zu einem Schnappschuss, auf dem sie bis über beide Ohren hinweg grinst. Neben ihrem Lachen im Gesicht fällt natürlich auch sofort ihr Babybauch auf, der inzwischen deutlich zu erkennen ist. "Das schönste Geschenk trage ich direkt unter meinem Herzen", beteuert Rebecca im weiteren Verlauf des Beitrages.

Neben Glückwünschen ihrer Fans lassen auch Gratulationen von Promi-Freunden nicht lange auf sich warten. "Happy Birthday, du Hübsche. Alles Liebe von uns", kommentiert beispielsweise Moderatorin Jana Ina Zarrella (44).

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir, Dezember 2020

Getty Images Rebecca Mir und Massimo Sinató bei der Maybelline Hot Trends Xhbition 2017

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella, Moderatorin

