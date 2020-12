Wie geht es wohl gerade Ariana Grandes (27) Ex-Verlobten? Pete Davidson (27) war bis vor zwei Jahren mit der Sängerin liiert – nach einer Blitzverlobung hatten sich die beiden im Oktober 2018 allerdings schon wieder getrennt. Kurz darauf verarbeitete Ari die Trennung in ihrem Hit "Thank You, Next" – sehr zum Ärger von Pete. Mittlerweile hat die 26-Jährige in Dalton Gomez ihr neues Glück gefunden und sich verlobt: Ob Pete ihr das gönnt?

Nach dem Liebes-Aus war der Komiker zwar zunächst sehr gekränkt, doch das ist offenbar kein Grund für Missgunst. Laut Hollywood Life komme Pete mit der Situation mittlerweile gut zurecht. Ein Insider verriet, dass er seiner Ex "nur das Beste" wünsche. "Er freut sich wirklich für sie", betonte die anonyme Quelle. Pete sei dankbar für die gemeinsame Zeit mit Ari, aber er wisse, dass sich beide weiterentwickelt haben.

Vor wenigen Tagen hatte die Sängerin ihre Verlobung auf Instagram bekannt gegeben. Sie postete eine süße Bilderreihe und präsentierte sich dort mit Ring am Finger. Dazu schrieb sie: "Für immer und noch weiter." Seitdem kann sich Ariana vor Glückwünschen kaum noch retten.

Doug Peters/Empics/ActionPress Pete Davidson und Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards 2018

Instagram / arianagrande Ariana Grande mit Boyfriend Dalton Gomez

Instagram / dalton_gomezz Ariana Grande und Dalton Gomez

