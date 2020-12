Die große Weihnachtssause im Hause Bieber steht in den Startlöchern! Dass Justin Bieber (26) ein eingefleischter Familienmensch ist, bewies er bereits mehrfach in den sozialen Netzwerken. Regelmäßig tollt er mit seinen Geschwistern herum und macht seiner Frau Hailey (24) emotionale Liebeserklärungen. Zur besinnlichen Weihnachtszeit fanden seine Liebsten jetzt an einem Ort zusammen: Mit einem Schnappschuss machte Justin nun deutlich, welch große Bereicherung seine Freunde und Familie in seinem Leben für ihn darstellen!

Auf Instagram veröffentlichte Justin ein Foto, auf dem er neben Ehefrau Hailey mit Freunden und Familie posiert. Passend zum Christfest trägt die Rasselbande eine Weihnachtsmütze und blickt freudestrahlend in die Kamera. "Diese Leute machen mein Leben wirklich so viel besser. Danke, dass ihr so seid wie ihr seid", schwärmte der Weltstar von seinen Vertrauten. Worte könnten die Dankbarkeit nicht beschreiben, die er seinen Liebsten entgegenbringe, schloss der 26-Jährige den Beitrag ab.

Wenige Tage zuvor gingen Fans noch fest davon aus, dass Justin und Hailey das diesjährige Weihnachtsfest bereits als werdende Eltern verbringen würden. Der "Sorry"-Interpret teilte nämlich ein Instagram-Foto, auf dem er den Bauch seiner Liebsten umklammert und dazu schrieb: "Das sind Nächte, von denen ich nur träumen konnte. Wärt ihr gestern bei mir zu Hause gewesen, wüsstet ihr, was ich meine". Zu den wiederaufkommenden Babygerüchten äußerte sich das Paar jedoch nicht.

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Sänger

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber auf Instagram, 2020

Getty Images Hailey Bieber, Model

