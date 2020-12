Bei Bibi (27) und Julian (27) geht es dieses Jahr etwas turbulenter zu – die Claßens feiern ihr erstes Weihnachten zu viert! 2020 durften die beiden ihr zweites Kind auf der Welt willkommen heißen: die kleine Emily. Seitdem ist im Haus der Youtuber dank ihrer Tochter und Sohnemann Lio (2) ziemlich viel los – und so auch an Weihnachten: Mit einem niedlichen Familienschnappschuss läutet Familien Claßen die Festtage ein!

Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte die 27-Jährige am Morgen des 24. Dezember ein zuckersüßes Foto ihrer ganzen Familie. Zusammen sitzen die vier vor einer großen geschmückten Tanne und scheinen viel Spaß zu haben. "Ich freue mich so sehr auf den Tag – heute ist einfach unser erstes Weihnachten zu viert –und das Beste: Unser erstes Geschenk haben wir schon bekommen! Unsere beiden Schätze haben uns so lange ausschlafen lassen", schrieb Bibi zu ihrem Beitrag.

Dass Familie Claßen bereits seit einiger Zeit in absoluter Xmas-Stimmung ist, bewiesen Bibi und Julian in den vergangenen Tagen nur zu gern. Erst kürzlich veröffentlichte der Familienvater einen ziemlich amüsanten Schnappschuss mit seinem Sohnemann, auf dem der Kleine versucht, seinem Vater die Geschenke zu mopsen. "Da wusste Lio noch nicht, dass die Geschenke leer sind ", betitelte Julian belustigt die Momentaufnahme.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, YouTube-Star

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen im August 2020

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Söhnchen Lio

