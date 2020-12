Wurde nun erneut ein Photoshop-Fail der Kardashians aufgedeckt? Die Patchworkfamilie wird regelmäßig für die teils extreme Nachbearbeitung ihrer Pics kritisiert. Besonders wenn es um die Verschönerung ihrer Körper geht, wird scheinbar gerne mal nachgeholfen: Denn Kim (40) soll sich öfter schlanker schummeln und sogar einige Bilder ihrer Tochter verändert haben. Ihre Fans werfen daher mittlerweile stets einen genauen Blick auf die Beiträge der Beauty – beispielsweise auch auf ein aktuelles Familienfoto des Kardashian-Jenner-Clans: Und der Community zufolge sieht es so aus, als sei Kims älteste Schwester Kourtney (41) nachträglich in das Bild eingefügt worden!

Auf Instagram postete die Frau von Kanye West (43) eine Momentaufnahme aus dem Urlaub am Lake Tahoe. Zu sehen sind ihre Mutter Kris (65) und deren Partner Corey Gamble (40) sowie Kims Schwestern Kendall (25), Khloé (36) und das ehemalige Pärchen Scott (37) und Kourtney. Letztere sticht dabei besonders heraus, woraufhin einige Follower sich ein und dieselbe Frage stellten: "Warum sieht es so aus, als hätte man Kourtney ins Bild gephotoshoppt?", konnte man mehrmals in den Kommentaren lesen. Tatsächlich wirkt das Reality-Sternchen im Gegensatz zu seinen Familienmitgliedern auffällig hell und fast transparent. Aufgeklärt wurde das Mysterium bisher noch nicht.

Bereits in der Vergangenheit hatten ihre Fans den Verdacht, Kim habe ihre Tochter North (7) im Nachhinein in ein Familienporträt hinzugefügt. Und sie hatten sogar Recht: Die Unternehmerin gab im TV zu, ihren Spross später ins Bild eingefügt zu haben. "Es ist einfach echt anstrengend mit vier Kindern auf einmal dieses Foto hinzubekommen", rechtfertigte sich die Influencerin.

Getty Images Kourtney Kardashian im November 2018

Instagram/kimkardashian Kim Kardashian, Juni 2020

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Kanye West und ihre Kinder, Dezember 2019

