Gerade an den Feiertagen sehnen sich viele Singles nach einem Partner – so geht es auch Andrej Mangold (33). Die Trennung von seiner Freundin Jennifer Lange (27) ist gut sechs Wochen her. Seitdem zeigt sich der ehemalige Bachelor immer wieder melancholisch. Zu Weihnachten fände Andrej es wohl besonders schön, in einer Beziehung zu sein. Aber ergibt sich diesbezüglich vielleicht schneller etwas als gedacht? Im Netz deutet der einstige Rosenkavalier plötzlich an, jemanden kennengelernt zu haben.

In seiner Instagram-Story geht Andrej näher auf sein derzeitiges Singleleben ein und erklärt seinen Followern, wie er es mit den Ladys so hält: Er möchte das Schicksal über seine Liebeszukunft bestimmen lassen. "Wenn jemand in mein Leben tritt oder vielleicht auch schon getreten ist, dann schau ich mir das ganz genau an und schaue einfach, wohin die Reise geht." "Vielleicht auch schon getreten ist" – bei diesen Worten legt Andrej sogar eine kurze Kunstpause ein. Womöglich ein Hinweis auf eine neue Frau an seiner Seite?

So oder so gibt der Basketballer zu, sich nach jemandem zu sehnen, mit dem er Zeit zu zweit genießen kann. So ähnlich geht es übrigens auch seiner Ex-Freundin. Zu einem Foto eines verliebten Paares schreibt Jenny: "Da fehlt mir die Zweisamkeit doch direkt zehnmal mehr, wenn ich mir die beiden anschaue."

