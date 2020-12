Ehrliches Mama-Update von Hochzeit auf den ersten Blick-Star Melissa! Vor wenigen Tagen sind die Blondine und ihr Kuppelshow-Ehemann Philipp erstmals Eltern geworden. Schon jetzt hält ihr kleiner Sohn die frischgebackene Mutter mächtig auf Trab – dennoch könnte sie sich kaum mehr über ihr kleines Wunder freuen. Auch an der After-Baby-Body-Front kann Melissa sich absolut nicht beschweren: Sie passt schon jetzt wieder in ihre alten Jeans!

In ihrer Instagram-Story berichtete die Neu-Mama stolz: "Es ist so schön, wenn man wieder in seine alten Hosen passt und nicht mehr nur Leggings und Strumpfhosen tragen muss" – und veröffentlichte auch direkt ein Beweisfoto dazu. Hier ist ihr Babybauch tatsächlich kaum noch sehen! Auf einem weiteren aktuellen Bild zeigt Melissa ihre Körpermitte halb nackt, sodass doch noch ein paar Rundungen zu sehen sind. Dennoch ist es schon jetzt eine erstaunliche Verwandlung im Vergleich zu der XXL-Kugel, die die Reality-Bekanntheit noch vor wenigen Tagen mit sich herumgetragen hat.

Das findet auch Melissa selbst! "Ich bin wirklich sehr begeistert. [...] Ich bin verblüfft, wie schnell das ging", schwärmte die Hamburgerin. Doch schon jetzt scheint sie ihren Babybauch auch ein wenig zu vermissen: So postete Melissa abschließend ihr "letztes Bauchi-Bild" – und setzte traurige Emojis daneben.

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa kurz nach der Geburt ihres Babys

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa, bekannt aus "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa, kurz vor der Geburt ihres Babys

