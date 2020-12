Daniela Büchner (42) sendet einen süßen Weihnachtsgruß! Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit verriet ihren Fans bereits, dass sie die Feiertage ohne ihren neuen Partner Ennesto Monté (45) verbringen wird. Während der TV-Star das Fest mit seiner Mutter feiert, genießt Danni gemeinsam mit ihren Kindern die besinnliche Weihnachtszeit. Und genau daran ließ die Fünffachmutter ihre Community jetzt teilhaben: Danni teilte einen herzerwärmenden Familienschnappschuss!

Auf Instagram gewährte Danni ihren Followern einen Einblick, wie die Weihnachtszeit im Hause Büchner verbracht wird. Auf dem Foto sitzt die Familie gemeinsam vor dem festlich geschmückten Tannenbaum und alle strahlen um die Wette. Zwischen ihren Töchtern Jada und Joelina (21), ihrem Sohn Volkan und den Zwillingen Jenna und Diego wirkt Mama Danni auf dem Pic besonders beseelt.

"Trotz der anfänglichen Traurigkeit, dass meine Mutti etc. nicht kommen können, haben wir beschlossen, dass wir es uns so richtig gemütlich in den chilligsten Klamotten und einem deftigen Essen machen", erzählte die einstige Dschungelcamp-Kandidatin von ihren Festtagsplänen. Zu Essen gebe es bei ihnen zu Hause traditionellerweise Klöße, Pute und Rotkohl, gab Danni weiterhin an.

Ennesto Monté und Danni Büchner, 2020

Daniela Büchner im Dezember 2020

Daniela Büchner mit ihren Kindern, Ostern 2020

