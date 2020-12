Bindi Irwin (22) verrät nun weitere Details zu ihrer Schwangerschaft. Die Tochter des verstorbenen Wildtierdokumentarfilmers Steve Irwin (✝44) gab erst im August bekannt: Sie und ihr frischgebackener Ehemann Chandler Powell (24) erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Die beiden werden bereits Anfang 2021 Eltern einer Tochter. Im Netz hält die Australierin ihre Follower seitdem regelmäßig auf dem Laufenden und nahm sie zuletzt sogar virtuell zu ihrem Ultraschalltermin mit. Jetzt teilt die 22-Jährige ein neues Update.

Auf ihrem Instagram-Account postete Bindi einen Schnappschuss von sich, wie sie ihre mittlerweile richtig groß gewordene Kugel liebevoll streichelt. "Ich habe mir gedacht, es ist wieder an der Zeit, euch ein Update zu geben. Aktuell bin ich in der 26. Schwangerschaftswoche und unsere Tochter ist ungefähr so groß wie eine Zauneidechse", schreibt Bindi zu ihrem Bild. Damit ihre Follower mit dem Vergleich etwas anfangen können, teilt die baldige Neu-Mama auch eine Aufnahme, auf der sie einen Vertreter dieser Reptilienart auf der Hand hält. Wie sie erzählt, heißt die Echse auf dem Foto Pinecone (zu deutsch: Tannenzapfen).

Vor ein paar Tagen begeisterte Bindi ihre Netz-Gemeinde mit einem ganz anderen Foto – mit einer Aufnahme von sich ihrem Mann Chandler, wie sie eng umschlungen den Sonnenuntergang genießen. "Du bist mein Sonnenschein", schwärmte sie in der Bildunterschrift von ihrem Gatten. Er kommentierte wiederum ihren Beitrag mit den Worten: "Ich liebe dich und unsere Gruppenumarmungen mit unserem kleinen Mädchen."

