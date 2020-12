Na, dieses kleine Mädchen hat sich aber besonders auf den Weihnachtsmann gefreut! Weihnachten lässt nicht mehr lange auf sich warten. Auch die Promis sind schon in absoluter Xmas-Stimmung. Doch ein VIP war schon früher ein totaler Festtagsfan und konnte seine Freude kaum verstecken. Und – habt ihr die kleine Maus, die heute ein großer Superstar ist, schon erkannt? Es ist tatsächlich Sängerin Gwen Stefani (51), die vor einigen Jahren auf Santas Schoß Platz nehmen durfte!

Via Instagram teilte die heute 51-Jährige ein Bild von sich aus ihrer Kindheit. In einem niedlichen Outfit und mit weit aufgerissenen Augen sitzt Klein-Gwen auf dem Schoß des Weihnachtsmannes. Fast schüchtern schaut der heutige Popstar Santa Claus an. Ganz so geheuer scheint ihr der bärtige Mann auf jeden Fall nicht zu sein, dennoch posiert sie brav für ein Erinnerungsfoto.

Dass die dreifache Mutter ein Weihnachtsfan ist, dürfte ihren Fans nicht neu sein. Erst vor einigen Tagen war die "The Sweet Escape"-Interpretin in einem ziemlich lässigen Overall in Santa Monica unterwegs, der mit einem weihnachtlichen Print überzogen war. Freudestrahlend hatte sie den Paprazzi gewunken.

Anzeige

Getty Images Gwen Stefani bei den Grammy Awards 2020

Anzeige

Getty Images Gwen Stefani, Sängerin

Anzeige

Snorlax/Marksman/MEGA Gwen Stefani im Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de