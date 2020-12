Ist Mike Heiters (28) und Laura Morantes (30) Beziehung stark genug für die Öffentlichkeit? Vor einigen Tagen hatte der einstige Love Island-Boy seine Fans mit einer amourösen Nachricht überrascht: Nur wenige Monate nach der Trennung von seiner Ex Elena Miras (28) hatte der 28-Jährige seine Beziehung zu der ehemaligen Are You The One?-Kandidatin Laura bekannt gegeben – und die steht durch Social Media und Co. ebenfalls in der Öffentlichkeit. Doch stellt dieser öffentliche Druck womöglich eine Gefahr für Mikes und Lauras Beziehung dar? Promiflash hat bei den beiden nachgehakt...

Im Promiflash-Interview stellte das Paar klar, dass es den öffentlichen Druck und gemeinsamen Social-Media-Content nicht als Gefahr für ihre Beziehung sieht – Mike begründete: "Wir sind einfach so auf einer Wellenlänge, dass, wenn uns mal was aus der Öffentlichkeit stören würde, uns das dann beide gleichzeitig stört." Und sollte in Zukunft tatsächlich einmal ein solches gemeinsames Projekt auf die beiden zukommen, wolle das Paar dieses einfach unterlassen und stattdessen mit etwas anderem weitermachen.

Und auch Laura ist sich sicher, dass es aufgrund ihres Jobs zu keinem Problem kommen werde – sogar ganz im Gegenteil. "Ich glaube, wenn man gemeinsamen Content bringt, verbindet einen das auch", vermutete die Influencerin und betonte: "In der Hinsicht darf man einfach nicht vergessen, dass man sich liebt – und wenn man das auf dem Bildschirm hat, dann wird man das schon überstehen."

Mike Heiter und Laura Morante

Mike Heiter, Reality-TV-Star

Mike Heiter und Laura Morante

