Einer Verlobung von Katie Price (42) und Carl Woods steht bald auch rechtlich nichts mehr im Wege! Das ehemalige Model ist seit dem Sommer mit dem einstigen Love Island-Kandidaten liiert – doch obwohl das Paar schon länger über eine mögliche Hochzeit redet, gibt es da noch ein kleines Problem: Katie befindet sich seit zwei Jahren mitten in der Scheidung von ihrem Ex Kieran Hayler (33). Doch jetzt gibt es endlich einen Lichtblick: Der Prozess ist bald abgeschlossen – und Katie eine freie Frau!

"Die finalen Gebühren wurden gezahlt und der Papierkram wurde unterschrieben", verkündet nun ein Insider gegenüber The Sun. Jetzt müssten die Formulare nur noch abgesegnet werden, dann wären Katie und Kieran endlich auch auf dem Papier getrennt. Ein paar Tage muss sich Katie allerdings noch gedulden: "Sie hatte gehofft, an Weihnachten schon geschieden zu sein, aber durch die Verzögerungen über die Feiertage wird es erst bis Silvester durch sein", erklärt die Quelle weiter. Die Britin ließ die baldige Scheidung durch einen Sprecher bestätigen.

Vor einigen Tagen hatte ein Informant ausgeplaudert, dass der Stripper es genau wie Katie kaum erwarten könne, dass die Scheidung endlich in trockenen Tüchern sei. "Kieran ist genauso frustriert wie Katie und will die Scheidung so schnell wie möglich durchkriegen", erklärte der Insider. Vor allem durch die aktuelle Gesundheitskrise hätte sich die Abwicklung ziemlich nach hinten verschoben.

Instagram / katieprice Katie Price, britische TV-Bekanntheit

Getty Images Kieran Hayler

Instagram / carljwoods Katie Price und Carl Woods im Oktober 2020

