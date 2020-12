Gab es bei Mike Heiter (28) und Laura Morante (30) anfangs ein Versteckspiel? Die Turteltauben sind tatsächlich schon seit dem 18. November dieses Jahres ein Paar, wie sie in einem Promiflash-Interview nun preisgaben. Doch erst vor wenigen Tagen bestätigte der ehemalige Love Island-Kandidat seine Beziehung zu der Influencerin. Denn eigentlich hatten sie ihre Liebe noch etwas für sich behalten wollen – aber verhielten sich Laura und Mike deswegen auch anders in der Öffentlichkeit?

Gegenüber Promiflash plauderten die Reality-Sternchen nun aus, dass sie sich vor ihrem Liebes-Outing nie bedeckt gehalten hatten. Sie sollen sich auch nicht paranoid gefühlt haben, weil die Leute sie vielleicht hätten sehen können: "Uns war das eigentlich egal. Wir sind auch zusammen ins Einkaufscenter gegangen und so!", verriet der 28-Jährige. "Also, wir waren eigentlich überall, ohne Sorge", fügte seine Liebste hinzu.

Kein Wunder also, dass noch vor Mikes offiziellem Statement zu ihrer Liebe Gerüchte rund um ihre Romanze aufkamen. Eine Vertraute der Are You The One?-Teilnehmerin hatte Promiflash schon Anfang Dezember angegeben, die beiden zusammen gesehen zu haben. Daraufhin waren Spekulationen aufgekommen, dass der Ex von Elena Miras (28) sie mit seiner neuen Freundin sogar betrogen haben soll.

Mike Heiter und Laura Morante

Mike Heiter und Laura Morante

Laura Morante und Mike Heiter, Reality-TV-Teilnehmer

