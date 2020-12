Planen Mike Heiter (28) und Laura Morante (30) etwa schon bald Nachwuchs? Der Reality-TV-Star und die Are You The One?-Kandidatin schweben aktuell auf Wolke sieben – nach vier gescheiterten Versuchen wagten die Schulfreunde nach einigen Jahren Pause einen fünften Anlauf – und scheinen mit dieser Entscheidung offenbar superhappy zu sein. Könnten sich Mike und seine Laura eventuell sogar gemeinsame Kinder vorstellen? Promiflash hat nachgefragt.

Früher oder später soll es wohl schon soweit sein, erzählen die beiden TV-Bekanntheiten im Interview mit Promiflash. "Es ist auf jeden Fall ein Lebenswunsch von mir, irgendwann mal eine kleine Familie zu haben", gibt die blonde Schönheit zu. Jedoch liege die Betonung auf 'irgendwann' – im Moment könne die 30-Jährige sich noch keine Erweiterung der Familie vorstellen. "Jetzt möchte ich die Zeit mit Mike erst mal genießen", offenbart Laura.

Mike hingegen ist bereits Vater – der Muskelmann bringt eine zweijährige Tochter aus der Partnerschaft mit Elena Miras (28) mit in die Beziehung. Das störe Laura allerdings überhaupt nicht, im Gegenteil: "Ich wusste, worauf ich mich einlasse, deshalb war das niemals ein Problem. Ich freue mich sogar für ihn, denn was gibt es Schöneres als Kinder", betont die Influencerin.

Instagram / lauramorante___ Laura Morante und Mike Heiter, Reality-TV-Teilnehmer

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Laura Morante 2020

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter mit Tochter Aylen

