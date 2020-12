Süße Neuigkeiten von Josh Brolin (52)! Seit 2016 ist der Schauspieler mit dem Model Kathryn Boyd verheiratet – und offenbar überglücklich. Zwei Jahre später kam ihre erste gemeinsame Tochter Westlyn Reign Brolin zu Welt. Doch damit sollte die kleine Familie noch nicht komplett sein. Im Juli dieses Jahres gab der Avengers-Darsteller bekannt, dass er und seine Frau zum zweiten Mal Eltern werden. Jetzt ist es endlich soweit: Josh und Kathryn durften Nachwuchs Nummer zwei willkommen heißen!

Auf Instagram teilten sowohl Josh als auch seine Liebste ein Foto ihres neugeborenen Kindes aus dem Krankenhausbett. Wie Kathryn in der Bildunterschrift verriet, haben sie und Josh am 25. Dezember ein Mädchen bekommen. "Unser kleiner Weihnachtsengel", schrieb die 33-Jährige.

Ihre Tochter trägt den Namen Chapel, zu Deutsch: Kapelle – denn diese haben für das Paar offenbar eine besondere Bedeutung. "Überall, wo wir hingereist sind, fanden Kathryn und ich immer einen großen Trost in Kapellen", erklärte Josh in seinem Post. Es seien für sie Zufluchtsorte, an denen sie sich immer frei gefühlt hätten.

Anzeige

Instagram / joshbrolin Josh Brolins Tochter Chapel im Dezember 2020

Anzeige

Getty Images Josh und Kathryn Brolin bei der Filmpremiere von "Hail, Caesar!" in Kalifornien, 2016

Anzeige

Getty Images Josh Brolin bei einer "Sicario"-Vorführung in NYC im Juni 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de