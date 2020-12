Ekaterina Leonova (33) versorgt ihre Fans mit ausführlichen Details aus ihrem Privatleben! Seit Anfang Dezember überraschte die Let's Dance-Persönlichkeit ihre Supporter jeden Tag aufs Neue mit einem Post und einer neuen Geschichte aus ihrem Leben – und zwar im Rahmen eines Social-Media-Adventskalenders. Dabei gab die Profitänzerin bereits Details preis, die ihre Community so garantiert noch nicht kannten: Ekat wurde genau um 00:00 Uhr geboren!

"Am 23. April 1987 wurde ich um Mitternacht in der Millionenstadt Wolgograd geboren", erklärte Ekaterina ihren Instagram-Fans und betonte: "Da ich um 00:00 Uhr geboren wurde, musste man sich auf ein Geburtsdatum einigen." Der ausschlaggebende Grund sei dann der Geburtstag ihres Vaters gewesen – der feiere seinen Ehrentag nämlich am 24. April. "So wurde ich als Geschenk auf den 23. April eingetragen", schilderte die Tänzerin.

Dabei hatten sich Ekaterinas Eltern ihre Geburt zuvor offenbar etwas anders vorgestellt. "Eigentlich war ich von meinen Eltern als Junge geplant", berichtete die hübsche Brünette und scherzte: "Aber das Schicksal hatte andere Pläne." Wie findet ihr es, dass Ekat so viele Details aus ihrem Privatleben preisgibt? Nehmt an der Umfrage teil!

Instagram / ekatleonova Kinderfoto von Ekaterina Leonova

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, "Let's Dance"-Profitänzerin

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova im August 2020

