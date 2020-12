Was wohl ihr Umfeld zu Mike Heiter (28) und Laura Morantes (30) Beziehungs-Outing gesagt hat? Seit wenigen Tagen ist es offiziell: Der ehemalige Love Island-Kandidat ist nach der Trennung von Elena Miras (28) wieder glücklich vergeben! Mike datet Are You the One?-Beauty Laura – und das längst nicht zum ersten Mal: Es ist tatsächlich schon ihr fünftes Liebes-Comeback nach vier Jahren Funkstille. Wie haben ihre Familien darauf reagiert, dass sie es noch einmal miteinander probieren wollen?

Promiflash hat mal bei den beiden nachgehakt: "Meine Familie hat sich gefreut!", betonte Mike. Auch wenn seine Liebsten Laura noch nicht wirklich kennen würden, wollen sie das nun nachholen. Und wie sieht es bei Lauras Verwandten aus? "Ja, meine Eltern haben sich auch supergefreut", verriet die Influencerin. Ihr Vater sei sogar ein so großer Fan von Mike, dass er auch Kontakt zu ihm hatte, als sie nicht zusammen waren. "Das hat mich schon sehr verblüfft", erklärte die 30-Jährige.

Weiter plauderte Laura aus: "Meine Mutter, die feiert uns schon immer: 'Ihr seid so ein schönes Paar!' Meine Geschwister lieben Mike, die kennen Mike ja schon seit zehn Jahren und die freuen sich einfach." So hätten sie auch ihre letzte Trennung gar nicht nachvollziehen können.

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Laura Morante und Mike Heiter

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Laura Morante

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Laura Morante

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de