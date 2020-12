Ungeahnte Einblicke in das gemeinsame Leben von Queen Elizabeth II. (94) und Prinz Philip (99)! Am 20. November 2020 feierte das britische Königspaar seinen 73. Hochzeitstag. Trotz einiger Skandale innerhalb ihrer Familie, wie zum Beispiel dem tödlichen Unfall von Prinzessin Diana (✝36), haben sich die beiden im Laufe der Jahre immer wieder zusammengerauft und halten bis heute zueinander. Jetzt wurden einige ihrer Geheimnisse für eine langlebige Ehe bekannt!

In dem Buch "Prince Philip Revealed: A Man of His Century", das im Oktober dieses Jahres veröffentlicht wurde, gewährt Royal-Biografin Ingrid Seward ihren Lesern Einblicke in den Lebensbund zwischen der Queen und ihrem Ehemann. So habe Philip seiner Partnerin zuliebe am Morgen ihrer Hochzeit mit dem Rauchen aufgehört, heißt es unter anderem in der Biografie. Auch der ehemalige Pressesprecher der britischen Königsfamilie, Dickie Arbiter, kommt in dem Buch zu Wort und verrät über die Beziehung der beiden: "Es sind zwei Menschen, die zwar sehr ineinander vernarrt sind, aber sie geben sich gegenseitig ihren Freiraum."

In einem kürzlich erschienenen Werk über das Leben der Königin erklärte Lady Pamela Hicks, eine Cousine von Prinz Philip, bereits, dass wohl auch die Schlafsituation der beiden ihrer Ehe von Zeit zu Zeit geholfen habe: "Die Oberschicht hatte schon immer separate Schlafzimmer. Du willst nicht vom Schnarchen deines Partners belästigt werden. Wenn dir aber danach ist, dann teilst du dir ein Bett", offenbarte sie.

Getty Images Prinz Philip und die Queen bei der offiziellen Ankündigung ihrer Verlobung

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip

Getty Images Lady Pamela Hicks im Juli 1946

