Die aktuellste Das Traumschiff-Folge entstand unter ganz besonderen Bedingungen! Am zweiten Weihnachtsfeiertag erwartete die Zuschauer endlich wieder eine TV-Reise mit dem Kreuzfahrtschiff MS Amadea. Dabei machte sich die Crew um Kapitän Florian Silbereisen (39) diesmal auf ins weit entfernte Südafrika. Was im Fernsehen nach einem unvergesslichen Urlaub in Richtung Kapstadt aussah, war in Wirklichkeit ganz anders: Ein großer Teil der Episode wurde nämlich in Deutschland gedreht!

Statt vor karibischer Kulisse war das Traumschiff vor einer Werft in Bremerhaven angelegt. Der Grund: Wegen der aktuellen Pandemie durfte im Juni nicht mehr in See gestochen werden. Glücklicherweise wurden die Szenen in der südafrikanischen Hauptstadt bereits zu Beginn dieses Jahres abgedreht – für die Aufnahmen an Bord musste nun allerdings ein Notfallplan her. Wie die Regisseure in der ZDF-Sondersendung "Das Traumschiff Spezial – Kapstadt" verrieten, kamen an Bord einige Greenscreens zum Einsatz. Somit konnte im Nachhinein der Blick auf den weiten Ozean in einem aufwendigen Verfahren eingefügt werden, während sich das Schiff in Wirklichkeit aber ab Juni stets in Deutschland befand.

"Meine Sorge ist immer ein bisschen dabei, wenn alles am Ende zusammengefügt wird, dass es dann künstlich aussieht", erklärte Regisseur Berno Kürten. Das war allerdings nicht das einzige Mal, dass die Produktion tricksen musste – bereits bei der Rückreise von Kapstadt im Januar kam es zu Komplikationen: So waren alle Häfen dicht und Kapitän Florian konnte nicht mehr zur Crew an Bord dazustoßen. Der Schlagerstar war nämlich immer nur für wenige Tage am Set. Das Drehbuch musste also kurzerhand auf die anwesenden Personen wie Barbara Wussow (59) und Daniel Morgenroth umgeschrieben werden.

ZDF/ Dirk Bartling Die Traumschiff-Crew

ZDF/ Dirk Bartling Joko Winterscheidt und Florian Silbereisen bei "Das Traumschiff"

ZDF/Dirk Bartling Florian Silbereisen bei "Das Traumschiff"

