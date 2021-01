Warum ist Nils Mr. Right für Denise? Eigentlich hatte sich die Pferdewirtin bei Bauer sucht Frau gegen den Schleswig-Holsteiner entschieden und ihn gleich in der ersten Folge nach Hause geschickt. Nachdem aus ihrem Showflirt mit Sascha nichts wurde, näherte sie sich Nils wieder an. Inzwischen sind die beiden sogar ein Paar und versorgen ihre Fans im Netz fleißig mit Liebesupdates. Doch was schätzt Denise an ihrem Freund am meisten?

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wollte ein Fan wissen, was Nils zu Denise Traummann macht. Daraufhin antwortete die Nordrhein-Westfälin: "Sein Durchhaltevermögen... dass er nie aufgegeben hat." Tatsächlich bewies der Blondschopf im Kampf um seine Auserwählte ein hohes Maß an Ausdauer. Immerhin meldete er sich nicht nur während der Hofwoche bei Denise, sondern ließ auch während eines kurzen Liebescomebacks der Bio-Bäuerin mit Sascha nicht locker: Er versuchte immer wieder, sie zu erobern – mit Erfolg.

Zwischen Nils und Denise scheint es mittlerweile sogar richtig ernst geworden zu sein. Nach wenigen Monaten Beziehung haben sich die beiden einen gemeinsamen Hof zugelegt und sind zusammengezogen. Zudem stehen seit einigen Tagen Gerüchte um eine Verlobung im Raum, nachdem sich die beiden im Netz mit verdächtigen Ringen gezeigt haben.

Instagram / nilsdwortzak Nils Dwortzak, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Denise, "Bauer sucht Frau"-Kandidatin 2020

Instagram / nilsdwortzak Bäuerin Denise mit ihrem Partner Nils

